大分県内の最新のレギュラーガソリン価格は160.7円で、年末に比べてやや値下がりしたものの、ベネズエラ情勢の影響などで先行きは不透明となっています。 【写真を見る】レギュラーガソリン160.7円2か月で17円下落も、ベネズエラ情勢などで先行き不透明大分 資源エネルギー庁によりますと、5日時点の県内のレギュラーガソリン価格は12月22日時点より1円値下がりし160.7円でした。ハイオクは1.1円下