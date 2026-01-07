日本の会社では勤勉さや根性が評価されがちだが、2ちゃんねるの創設者である西村博之は、70点の仕事で十分だと考えている。自身も自由気ままに生きるひろゆきが、仕事を劇的にラクにする3つの方法を語る。※本稿は、実業家のひろゆき（西村博之）『僕が忙しい現代人に伝えたい 休む技術』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。周りの目なんか気にせずにAIを使って仕事の生産性を上げようAI技術の進化と普及がものすごい勢