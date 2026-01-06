昨年末で閉院した戸塚駅前鈴木眼科＝６日、横浜市戸塚区横浜市戸塚区の眼科医院「戸塚駅前鈴木眼科」が昨年末に前触れもなく閉院し、患者らに困惑が広がっている。公式な場での説明はなされておらず、前払いした診療費やカルテの返還を求める声が上がり始めた。市は事後処理を担う弁護士に患者への迷惑を避けるよう要請しているが、先行きは見通せていない。「突然のお知らせとなり、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこ