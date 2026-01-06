気象庁は5日午後、東北・関東甲信・北陸・東海地方に「大雪に関する早期天候情報」を発表しました。１月12日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、降雪量がかなり多くなる可能性があります。交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理に注意するよう呼びかけています。 【写真を見る】【大雪情報】東北・関東甲信・北陸・東海地方で12日頃から10年に一度レベルの大雪のおそれ気象庁が「早期天候情報」発