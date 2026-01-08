ニューストップ > 国内ニュース > ファミマで「いちご狩り」開催中 PR企画 コラボニュース ファミマで「いちご狩り」開催中 2026年1月8日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ファミマのいちご狩り®」が全国のファミリーマートで開催中！ 今年は全16種類のいちごスイーツが、それぞれの“白”をまとった仕上がりに SNSで話題「5秒で狩れ！ファミマのいちご狩り®チャレンジ」も実施中 ・「ファミマの白をまとったいちご狩り®」の詳細はこちら family.co.jp/campaign/spot/2601_ichigofes_cp 記事を読む おすすめ記事 「国歌斉唱でガム噛んでヘラヘラ…ありえない」日本代表に柿谷曜一朗が “厳しい指摘”「覚悟は決まった」「目の色が変わった」ファン反応【キングスW杯】 2026年1月7日 21時34分 「俺が悪いんだよ」サカナクション山口一郎 明かした12年ぶり『紅白』本番でNHKから「怒られたこと」 2026年1月7日 16時25分 ゆゆうた 活動休止を報告「自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます」 2026年1月7日 17時59分 大島由香里は“エアタグ”で監視、人気女優は遠足先まで“尾行”…「子離れできない親」特集に視聴者戦慄 2026年1月7日 21時22分 「動いてる、動いてる！」ナゾの“光の列”を日本各地で目撃 30個近くが規則正しく並ぶ…専門家「スターリンクという人工衛星」 2026年1月7日 19時51分