大人気！「ファミマの白をまとったいちご狩り®」を体験してみた いちごを使った、思わず手が伸びる絶品スイーツたちが勢ぞろい！

例年好評の、いちごを使用した商品を集めたいちごの祭典「ファミマのいちご狩り®」。6年目を迎えた今年は、“白をまとったいちごスイーツ”としてリニューアルするそうです！“白をまとった”とは一体どういうこと……？と思っていると、ファミリーマートさんから試食の機会をいただけることに。2026年1月6日（火）から全国の約1万6400店舗で開催中の「ファミマのいちご狩り®」。今年は、全16種類のいちごスイーツが、ホイップクリーム、ホワイトチョコレートなど、それぞれの “白”をまとった仕上がりに。ファミリーマートさんから届けられたのは、「ファミマの白をまとったいちご狩り®」のロゴと、大きないちごのイラストが大胆にあしらわれた特製BOX。思わず抱きかかえたくなるほど大きくて、その存在感だけでもうテンションが上がる！いちごが描かれた宝箱を前に、「これ、絶対にただのBOXじゃない……！」と期待が膨らみます。よく見ると、表面のいちごのイラストには輪郭に沿って点線が。「これって…もしや？」と思いながらいちご部分をめくってみると――。いちごのイラストがめくれたその先には、“白をまとったいちごスイーツ”が登場！いちごのイラストを“摘み取る”たびにスイーツが現れる仕掛けで、まるで本当にいちご狩りをしているようなワクワク感が味わえます。「次はいったいどんなスイーツが出てくるんだろう？」というドキドキまでセットで楽しめるのが、このBOXの魅力です。まず、出てきたのは『もちっと食感 いちごのクレープ』（税込398円）。もちっとした食感のクレープ生地に、ふわふわのミルクムースがたっぷり。上に乗ったフレッシュないちごも存在感バツグンです。フォークを入れてみると、スッと簡単に切れるほどの柔らかさ！そして、ふわっふわのミルクムースが溢れ出します。しかも、ムースの下にはいちごソースが隠れていて……！二人ともフォークが止まらない様子！あまりの美味しさに会話も弾みます。続いて、特製BOXから収穫できたのは……？『いちごのモンブラン（メレンゲ入り）』（税込325円）です。美しい白が食欲をそそります！たっぷりかかった、いちごソースも美味しそう。編集部も一緒にいただきます。白いモンブランに赤いソース、ピンク色のスポンジというビジュアルは、かわいらしい！写真を撮りたくなる！と話していた編集部員も……。続いては、『もっちりクリームロール（いちごソース入り）』（税込380円）と、『ザクザク食感 いちごのクッキーシュー』（税込230円）が出てきました！クリームロールの袋を開けてみると、いちごクリームといちごソースのダブル仕立てが見た目からたまらない感じ。クッキーシューはザクザク食感のシュー生地といちごクリームやいちごソースとの相性が気になります。クリームロールはいちごクリームが多め、クッキーシューはいちごソースが多めという違いもあるようです。異なる食感と美味しさを楽しめるので、つい交互に食べたくなる、という編集部員も。甘いだけでなく、いちごの心地よい酸味もしっかりと感じられ、女性だけでなく男性ウケも良かったです。続いては、いちごのピューレとパウダーが入ったバウムクーヘンにホワイトチョコがかかった『いちごのバウムクーヘン』（税込220円）。お店にスイーツが並んでいると、ついチルドデザートに目が行きがちですが、焼き菓子は日持ちするのが魅力。ホワイトチョコレートの上にいちごフレークが乗っているバウムクーヘンは見た目も華やかなので、友人や職場の仲間へのプチギフトにも良さそうです。最後に特製BOXから出てきたのは、『つぶつぶいちごミルクメロンパン』（税込178円）と『いちごミルクホイップドーナツ』（税込168円）。一緒に入っていました。メロンパンは、いちご風味チョコチップ入りの白いビスケットの生地を被せたピンク色のパンに、いちご果肉入りのミルクホイップがサンドされています。ドーナツは、いちご果肉入りのミルクホイップがサンドされたピンク色の生地に、ホワイトチョココーティングと、赤と白の2色のクランチがトッピングされています。見た目がポップなメロンパンとドーナツに、「アメリカのお菓子みたいな感じの可愛らしさ」「写真撮りたくなっちゃう」などと盛り上がります。さらには、「女子会に持っていきたい」と会話が弾みます。一同は、この日いただいた“白をまとったいちごスイーツ”を振り返り、「いちごがいろんな形で詰まっていて楽しかった！」「おみやげとしても喜ばれそう」などと話が尽きませんが、楽しかった「ファミマのいちご狩り®」の試食会は一旦お開きに……。さらに今年の「ファミマのいちご狩り®」は、誰でもいちご狩りを体験できるゲームで遊ぶと、豪華景品が当たるキャンペーンを実施するとのこと。その名も「5秒で狩れ！ファミマのいちご狩り®チャレンジ」キャンペーン。誰でも参加できるキャンペーンで、ゲームにチャレンジして応募条件※を満たした方の中から抽選で、こちらの記事で紹介をした「ファミマのいちご狩り®」体験特製BOXと本キャンペーンの「ファミマのいちご狩りⓇ」商品の詰め合わせが10名様に当たるのだとか！さっそく編集部でも「5秒で狩れ！ファミマのいちご狩り®チャレンジ」をプレイしてみると……5秒って本当にあっという間。これ、かなり難しすぎませんかファミマさん（笑）？見本のいちごと同じいちご5つを探すゲームですが、制限時間は“ぜんぶで5秒”というのがミソ。大人でも思わず本気になる難易度、そして短時間なのでつい熱中してしまい、何度もチャレンジしてしまいます。先ほどの特製BOXでの“いちご狩り”と、このゲーム上での“いちご狩り”。リアルとデジタル、どちらも“いちご狩り”というコンセプトを大切にして作っているのが印象的。「ファミマの白をまとったいちご狩り®」は1月6日（火）から開催中。記事で紹介したデザートやパンのほかにも、いちごを使用したアイス、チョコレートやグミなどの菓子、フィナンシェなどの焼き菓子、ドリンクなど全16種類が勢ぞろい。この冬にぴったりな“白をまとったいちごのスイーツ”を楽しんでみてはいかがでしょうか。