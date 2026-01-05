大阪府の吉村洋文知事が５日、大阪・ＡＢＣテレビの生放送番組「大激論！万博のあと、関西どう変わる？〜財界フォーラム２０２６〜」に出演。昨年の大阪・関西万博の会場だった夢洲（ゆめしま）の北側で今後建設を進めていくリゾート施設・大阪ＩＲのカジノ建設について重要性を説明した。番組によると、ＩＲの未来予想図はカジノのほかにホテル、会議場、ショッピング施設、劇場などの施設があり、来場者数が年間約２０００万