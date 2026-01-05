就活現場における「セクハラ」に対し、企業は防止策を取っているのか。千葉商科大学准教授で評論家の常見陽平さんは「個室でのOB・OG訪問を禁止するなど、就活セクハラ対策に取り組む企業は一定数みられる。しかし、企業の全体数から見れば十分とは言えない」という――。※本稿は、常見陽平『日本の就活』（岩波新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／N