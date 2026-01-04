ＴＢＳで２０２４年１月期に放送された金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』が、１月４日（日）よる９時からスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』として２年ぶりに放送されます。【写真】真っ赤なスーツ姿が似合う総理候補の役を演じるのは…『不適切にもほどがある！』は、阿部サダヲ演じる中学校の体育教師で昭和のおじさん・小川市郎が、ひょんなことから１９８６年から令