マンシーもまたドジャースに欠かせぬ選手のひとりだ(C)Getty Imagesドジャース打線の脅威として、マックス・マンシーが与える影響は大きい。中軸の4番を任されることもあるが、主に6番、7番でクリーンアップの直後に控える長距離砲。1発があるだけに、相手バッテリーは気が抜けない。長打に加えて四球が多く、2025年シーズンの出塁率.376は、ウィル・スミス（.404）、大谷翔平（.392）に次ぐチーム3位に相当する。勝負強さもあり