鈴木が区間賞に安堵「お礼という形を示せたと思う」第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日、東京・大手町をスタートし神奈川県の箱根・芦ノ湖までの往路5区間（107.5キロ）が行われた。早稲田大の鈴木琉胤（1年）が4区で圧巻の走りを披露。区間記録まであと1秒に迫る1時間0分1秒をマークし、2位で5区の工藤慎作（3年）に繋いだ。「スーパールーキー」の期待に応える衝撃的な走りを見せた。トップの中大とは1分48秒