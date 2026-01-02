鈴木が区間賞に安堵「お礼という形を示せたと思う」

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日、東京・大手町をスタートし神奈川県の箱根・芦ノ湖までの往路5区間（107.5キロ）が行われた。早稲田大の鈴木琉胤（1年）が4区で圧巻の走りを披露。区間記録まであと1秒に迫る1時間0分1秒をマークし、2位で5区の工藤慎作（3年）に繋いだ。

「スーパールーキー」の期待に応える衝撃的な走りを見せた。トップの中大とは1分48秒差の4位で襷をもらった鈴木。1人、2人と抜き去る圧巻の走り。ヴィンセントの区間記録1時間0分0秒にはわずかに及ばなかったが、1時間0分1秒の日本人最速タイムを叩き出した。

X上でも「流石にスーパールーキー過ぎる」「驚異のルーキー」「は？？鈴木琉胤やばすぎ」「ほぼヴィンセント」「これは5区面白くなる」「まじバケモノか、、、」などと衝撃が走っていた。

鈴木は中継インタビューで「朝早くから応援してくださった方に恩返しの走りができた。走れないメンバーもたくさんいる中で、託された区間で区間賞はチームの勢いになるし、お礼という形を示せたと思う」と安堵の表情。「終始、応援が自分の力になり、20.9キロ笑顔で走れた」と語った。



（THE ANSWER編集部）