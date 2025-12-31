¤·¤Þ¤à¤é¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡Ö½éÇä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥­¥Ã¥º¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤«¤éÈ©Ãå¡¢·¤²¼¤Ê¤É¡¢Ë­ÉÙ¤Ê¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£½éÇä¤ê¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¤Î¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö±¿¤À¤á¤·¥«¡¼¥É¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£±¿¤À¤á¤·¥«¡¼¥É¤Ï2026¿Í¤ËÅö¤¿¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¡Ú