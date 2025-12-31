¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡ÛÊ¡ÂÞ¤òÈ¯Çä¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¥¢¥¤¥Æ¥àÉõÆþ¡¡ºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¡È¾¦ÉÊ·ô¡ÉÅö¤¿¤ë¡Ö±¿¤À¤á¤·¥«¡¼¥É¡×¤â
¡¡¤·¤Þ¤à¤é¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡Ö½éÇä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥¥Ã¥º¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤«¤éÈ©Ãå¡¢·¤²¼¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÇä¤ê¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¤Î¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö±¿¤À¤á¤·¥«¡¼¥É¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£±¿¤À¤á¤·¥«¡¼¥É¤Ï2026¿Í¤ËÅö¤¿¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡ª¡ÛºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¡È¾¦ÉÊ·ô¡É¡Ö±¿¤À¤á¤·¥«¡¼¥É¡×¤Î¾ÜºÙ¤¬¥³¥ì¡ª¡¡¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥óÆÃÀ½¥°¥Ã¥º¤â¡ª
¡¡¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥ë¡×¤Ç¤âÊ¡ÂÞ¤òÈ¯Çä¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥ë¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÀ½¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¡¦»Ò¶¡ÍÑÉÊ¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¡¢»¨²ß¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ç¤âÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½éÇä¤ê³«»ÏÆü¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£