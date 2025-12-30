札幌・中央警察署は28日、器物損壊の疑いで韓国籍の男（51）を現行犯逮捕しました。男は28日午後11時半ごろ、札幌市中央区にあるバーで、店の出入口のドアに体当たりし、ガラス部分を壊した疑いが持たれています。警察によると事件前、男は店から飲食代3500円を求められていましたが、「ノーマネー」と支払いを拒否し店員と揉めていました。その後、店から出ようとしたため店員が引き留めましたが、制止を振り切