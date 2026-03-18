レンタカーチェーン「ニコニコレンタカー」が17日に公式X（旧Twitter）を更新。SNS上で告発された、返却後の軽微な傷に対する高額請求について調査を進めていると報告したものの、炎上する事態になっている。 発端となったのは、友人がニコニコレンタカーから車を借りたというあるXユーザーが同日にXに投稿したポスト。そのユーザーによると、車を返却後にボディー2カ所に