フリマアプリで欲しかったブランド品を安く購入したり、不用品を売ったりした経験がある人は多いと思います。フリマアプリの使用時に遭遇しがちなトラブルについて、国民生活センターがXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「フリマアプリ」の利用時によくある“トラブル”です！国民生活センターは、次のような相談が寄せられていると紹介しています。【相談事例】フリマサ