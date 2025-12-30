過去最多を記録…30倍超の高倍率にFIFA会長も驚きFIFA（国際サッカー連盟）は12月30日、FIFAワールドカップ2026のチケット販売において、現在実施中のランダム抽選販売に1億5000万枚以上の申し込みがあったと発表した。この数字は大会史上最多となり、200か国以上のファンから申し込みが殺到している。この抽選販売は2025年12月11日に開始され、2026年1月13日午前11時まで受け付ける。全104試合の観戦チケットは、1申込につき3