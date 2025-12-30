過去最多を記録…30倍超の高倍率にFIFA会長も驚き

FIFA（国際サッカー連盟）は12月30日、FIFAワールドカップ2026のチケット販売において、現在実施中のランダム抽選販売に1億5000万枚以上の申し込みがあったと発表した。

この数字は大会史上最多となり、200か国以上のファンから申し込みが殺到している。

この抽選販売は2025年12月11日に開始され、2026年1月13日午前11時まで受け付ける。全104試合の観戦チケットは、1申込につき30倍以上の競争率となっており、1930年から行われてきたW杯全22大会964試合の観客動員数の3.4倍に相当する申し込み数となった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「FIFAワールドカップ2026は地球上で最も偉大で、最も包括的なショーになる。今回のチケット需要は200か国以上からの信じられない反応であり、我々のスポーツが世界中でいかに愛されているかを示している。団結とフットボールの素晴らしさを祝うイベントで、かつてないほど世界を一つにすることで、北米で歴史を作ることになるでしょう」と述べた。

今大会はカナダ、メキシコ、アメリカの3か国共催で、2026年6月11日から7月19日まで開催予定。48か国が参加し、史上最多の104試合が行われる。

FIFAはチケット価格の低価格帯として、新たに「サポーターエントリーティア」を導入。決勝戦を含む全試合で60米ドルの固定価格チケットが設定されたほか、各国代表チームのファン向けのPMAサポーターチケットや、試合観戦と宿泊、交通などを組み合わせた旅行パッケージなども展開している。

なお、現在の販売期間における申し込みタイミングは抽選結果に影響せず、フェーズ終了後に抽選が行われる。当選しなかった場合でも、今後の販売期間でチャンスが再び訪れる。（FOOTBALL ZONE編集部）