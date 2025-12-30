いまや「世界一の野球選手」となったドジャース・大谷翔平（31）。2012年のドラフト1位で日本ハムに指名されたのがキャリアの始まりだったが、その「次」、ドラフト2位で指名されたのが内野手の森本龍弥さん（31・2019年に現役引退）だった。【写真を見る】大谷も参加していた「同期会」の写真。メジャー渡航前に毎年開かれていた「大谷に次ぐ男」として期待されつつ、そのギャップにも苦しみ7年間で現役生活を終えた。現在は地