12月29日に第104回全国高校サッカー選手権の１回戦が開催され、広島皆実（広島）が専大北上（岩手）とニッパツ三ツ沢球技場で対戦。２−１で接戦を制し、12大会ぶりに選手権で勝利を掴んだ。前半18分にFW野村陸路（３年）のPKで先制点、前半34分にMF宇野陽向（２年）の鮮やかなミドルシュートで追加点をゲット。その後に専大北上の猛反撃に遭い、後半17分にMF平山太陽（３年）に１点を返されるも、同点弾は決して許さなかった