¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï27Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DFµÈÅÄ¿·(25)¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÉÙ»³¤«¤é¤â´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï2023Ç¯¤ËÎ©ÀµÂç¤«¤é¾ÅÆî¤ØÆþÃÄ¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÉÙ»³¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È¡üDFµÈÅÄ¿·(¤è¤·¤À¡¦¤¢¤é¤¿)¢£À¸Ç¯·îÆü2