¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï27Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DFµÈÅÄ¿·(25)¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÉÙ»³¤«¤é¤â´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡µÈÅÄ¤Ï2023Ç¯¤ËÎ©ÀµÂç¤«¤é¾ÅÆî¤ØÆþÃÄ¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÉÙ»³¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üDFµÈÅÄ¿·

(¤è¤·¤À¡¦¤¢¤é¤¿)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2000Ç¯6·î29Æü(25ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÀéÍÕ¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

173cm/69kg

¢£·ÐÎò

¿·¾¾¸ÍSC-ÇðU-12-ÇðU-15-ÇðU-18-Î©ÀµÂç-¾ÅÆî-ÉÙ»³-¾ÅÆî

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:6»î¹ç

J2¥ê¡¼¥°:11»î¹ç

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:6»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦¾ÅÆîÂ¦

2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÅÆî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£

¾¡Íø¤Î¥À¥ó¥¹¤Î·Ê¿§¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó!

¤Þ¤¿ÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!

¢¦ÉÙ»³Â¦

1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤¬Â¿¤¯ÉÙ»³¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤º²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤»¤¿¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÉÙ»³¤Î³¹¡¦¿ÍÊÁ¤¬¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó!

¤¢¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯J2»ÄÎ±¤Ç¤­¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£

¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!