東京・台東区内の無人古着店で目撃されたのは、高額商品ばかりを狙った古着泥棒の瞬間です。店にやってくると、奥のほうから1着、2着、3着と悩むこともなく次々と上着を選んでいく人物。さらに、もう1着を手に取り試着室へ。約3分後試着室から出てくると、最初に手に取った1着を返却し、他の服をチェックするしぐさを見せつつも、そのまま店をあとにしました。この時、手元に注目すると店に入ってきた時には持っていなかったバッグ