日本分析機器工業会（JAIMA）など10団体で構成される「医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会（カテゴリ8＆9連絡会）」は、2026年2月10日（火）に化学物質規制への対応をテーマとしたセミナーをZoomビデオウェビナーにて開催。「化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応」「PFAS規制」「中国RoHS」など、各国の最新規制動向や取り組みについて、専門家による講演が行われます。 医療・計測・分析・制御機器関連工業