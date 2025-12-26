秋田市の林道でクマへの注意を呼びかける看板＝11月26日午前8時ごろ、秋田市浜田の秋田市大森山動物園近くの市道で、動物園の男性職員（50）が体長約80センチのクマ1頭に襲われた。右肩や脇腹をかまれるなどのけがを負い、病院に搬送された。会話はできる状態という。動物園で飼育しているクマはおりの中にいることが確認されており、襲ったのは野生とみられる。秋田中央署によると、男性職員は駐車場に車を止め、動物園の事務