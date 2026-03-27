トラブルを注意した男性の顔を殴り全治2年の重傷を負わせたとして、男2人が逮捕されました。警視庁によりますと福田琉斗容疑者と大学生の松井大海容疑者は去年、東京・板橋区の路上でタクシー運転手の男性の顔を殴ってケガをさせた疑いがもたれています。男性はあごの骨を折るなど全治2年の重傷です。2人は、別のグループとトラブルになり、タクシー会社の敷地内でもみ合いになっていたところを男性に注意され、殴りかかったとみら