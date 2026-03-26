24日、政府は学生の就職活動の日程に関して、経済団体や業界団体に対しルールの順守を要請した。現在、就職活動の早期化や形骸化が進んでおり、今後はルールを見直していく方針だ。 2028年春卒業予定の学生に関して、原則として大学4年の6月1日に採用選考を開始し、10月1日以降に内定を出すよう求めた。就職活動の日程ルールが守られていない状況が続いており、学生の学業に支障が出ている状況への対応だ。また