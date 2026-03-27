俳優の窪塚洋介（46）と窪塚愛流（22）が、ABCマートの新キャンペーンに起用され、NIKEの人気モデル「AIRMAX 95 BIG BUBBLE」の新ビジュアルが、きょう27日より公開された。親子共演により、時代を超えて愛され続けるモデルの魅力を表現している。【写真】「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」を履く窪塚洋介らキャンペーンでは、1995年に誕生した「AIRMAX 95」の普遍的な価値観と、親から子へと受け継がれるアイデンティティを重ね