強い冬型の気圧配置の影響で寒気が流れ込み、大分県内も山間部などで雪が積もり大分市では初雪が観測されました。 【写真を見る】大分市で初雪を観測山間部は積雪、湯布院でマイナス2.2度の厳しい冷え込み 九州北部の上空には氷点下12度以下の強い寒気が流れ込んで、県内も北部や西部を中心に雪がちらつき山間部では積もったところもあります。 26日朝の最低気温は、由布市湯布院町でマイナス2.2度、玖珠町でマイナス1.7度と