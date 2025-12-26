昨年、韓国人が最も多く訪れた国は日本であることが分かった。26日、韓国法務部の出入国・外国人政策統計月報に掲載された昨年の到着地別・内国人出国者現況によると、韓国人の日本行きは860万人で圧倒的1位を占めた。続いてベトナム（449万人）、中国（231万人）、タイ（171万人）、フィリピン（166万人）、米国（115万人）の順で集計された。ただし、この統計は韓国から出発する航空機の最初の到着地を基準に算出されているため