お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが12月22日に更新したオフィシャルYouTubeチャンネルで、21日に放送された『M-1グランプリ2025』（朝日放送制作・テレビ朝日系）の“振り返りトーク”を行った。【写真】M-1チャンピオン『たくろう』人気芸人と過ごした“新宿の夜”演出が過剰だと指摘された「M-1」令和ロマンは2023年と24年の「M-1」で大会史上初の二連覇を成し遂げている。「M-1」では前年度のチャンピオンが出演する