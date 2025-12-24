フィリーズのブライス・ハーパー内野手が23日（日本時間24日）、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場すると発表。空席になっていた米国代表の一塁手候補が埋まり、史上最強メンバーが出揃った。 ■若手中心、投打ともに史上最強メンバーが勢揃い 2015年と21年にナ・リーグ年間MVPを受賞したハーパーは今季、レギュラー