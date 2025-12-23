大阪府知事で日本維新の会代表の吉村洋文氏が２３日放送のフジテレビ系特番「ホンネ喫茶＠永田町」（午後７時）に出演。連立を組む高市早苗首相への本音を明かす一幕があった。少し遅れてスタジオ入りの吉村氏は番組が１８〜２９歳の若者に聞いた「高市総理を支持する、しない」の調査で９７人が支持、決められない１人、支持しない２人という結果が出たことについて「すごいですね！」とびっくり。司会の加藤浩次に「高市さ