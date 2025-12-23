元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。静岡県長泉町で起きた強盗事件について、「素人の手口」と分析した。この事件では22日午前1時ごろ、複数の男が同町にある住宅に侵入し住人の80代の夫婦を縛って「金を出せ」と脅し、現金約1000万円を奪って逃げた。犯人グループはまだ逮捕されていない。佐々木氏は、一連の闇バイトに関連する事件とかなり酷似している部分が多いと