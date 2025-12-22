フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表メンバーが22日、都内で全日本選手権の一夜明け取材に応じた。女子で初代表となった千葉百音（20＝木下グループ）は「ずっと将来の夢として掲げてきた五輪に出場できる実感がわいてきた」と感慨深い表情。その上で「うれしいし責任もある。出場させていただけるからには、自分の全力を出し切りたい」と決意を示した。宮城県仙台市出身。五輪2連覇の羽生結弦さんと同じアイス