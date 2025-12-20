ÅìÍÎ¿å»º¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÀÖ¤¤¤­¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤­Å·¤½¤Ð¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿GiGO¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ªÅ¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£¡ä¡ä¡ä¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à·ÊÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¡ÖÀÖ¤¤¤­¤Ä¤ÍÇÉ¡©ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤­ÇÉ¡©¡×±þ±çÁõ¾þ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë·ÊÉÊ¤Ï¡¢¼ÂÊª¤Î¡ÖÀÖ¤¤¤­¤Ä¤Í