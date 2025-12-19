跨線橋点検業務の入札談合を巡り、公正取引委員会から再発防止を求める排除措置命令を受けたJR東海は19日「おわび申し上げる。今後はより一層、法令順守の徹底に取り組み、再発防止と信頼回復に努める」とのコメントを出した。