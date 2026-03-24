【JR東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』】 開催期間：4月17日～8月31日 東海旅客鉄道（JR東海）は、コラボキャンペーン「推し旅 × ぽこ あ ポケモン」を4月17日より実施する。期間は8月31日まで。 JR東海の「推し旅」とスローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」がコラボレーション。東海道新幹線の車内限定コンテンツとして、好きなポケモ