JR東海は2026年3月12日、公衆無線LAN無料サービス（無料Wi-Fiサービス）について、提供内容の変更を発表。26年3月31日をもって、在来線の一部の駅でサービスが終了します。変わらず利用できる駅・場所も無料Wi-Fiサービスが終了となる駅は以下の通りです。東海道本線：三島、沼津、富士、清水、静岡、掛川、愛野、浜松、豊橋、岡崎、刈谷、岐阜御殿場線：御殿場身延線：富士宮中央本線：金山、高蔵寺、中津川、南木曽、上松、木曽