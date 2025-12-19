騒音やごみの散乱、不法侵入など、さまざまな民泊トラブルがニュースになっている。なぜ民泊トラブルは解決が難しいのだろうか。その実態や法・制度の落とし穴について、弁護士の三輪記子氏と考える。【映像】「ヒャッハー！」宿泊者らの迷惑行為の数々（実際の映像）「声が響いて寝られない…」地元住民らが悲鳴「Happy birthday to you〜」「ヒャッハー！」（民泊施設の利用客ら）夜の住宅地に響き渡る大きな歌声…。歌って