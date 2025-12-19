【全2回（前編／後編）の後編】先頃、2024年分の政治資金収支報告書が公表された。そこでは高市早苗首相（64）が代表を務める自民党支部が、企業から政治資金規正法の上限を超える献金を受けていたことが発覚したばかりである。ところが、同支部の“疑惑”は、これにとどまらなかった。＊＊＊【写真を見る】「一見、民家にしか見えない」高市首相に高額献金を行う”怪しい”宗教団体「神奈我良」前編では、高市首相に高額