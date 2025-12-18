トムス・エンタテインメントはクリスマスのスペシャル配信として、「『巨人の星』聖夜祭 Presented By 星飛雄馬」と銘打ち『巨人の星』第92話を12月24日夜10時よりYouTube「TMSアニメ公式チャンネル」にて無料公開を行う。トムス・エンタテインメント【日本語公式】TMSアニメ (@TMSent_jp)より引用『巨人の星』第92話「折り合わぬ契約」は、ライバルから「野球ロボット」と呼ばれトラウマになった星飛雄馬が人間らしいことをしよう