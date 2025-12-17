【「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚」書籍版】 12月17日 発売 価格：720円 漫画：汀よしの／原作：歪牙龍尾 ファンギルドは、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚」の紙コミックスを本日12月17日に発売する。価格は720円。 書店購入特典は、カラーのイラストカードや限定ぺ}