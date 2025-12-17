【「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚」書籍版】 12月17日 発売 価格：720円 漫画：汀よしの／原作：歪牙龍尾

ファンギルドは、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚」の紙コミックスを本日12月17日に発売する。価格は720円。

書店購入特典は、カラーのイラストカードや限定ぺーバーなどが用意されている。また、紙コミックスの発売を記念して、リアル書店でも電子書店でも豪華フェアが開催される。

累計70万DLの人気作、待望の紙書籍化。誰にも理解されなかった痛みを抱えた2人が、最愛の人とその苦しみを乗り越えていくロマンスファンタジーとなっている。

【STORY】

「――死なせたくない。私はこの方を信じたい」

「仮病令嬢」と呼ばれ、婚約破棄されてしまったリズ。そんなリズのもとに、「呪われ公爵」の異名をもつリシンから新たな縁談が届く。

呪いによって錯乱し婚約者を襲ったというリシン。しかし、実際に会ってみると彼は噂とは真逆の人物で――!?

書店購入特典

対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」がもらえる。

【特典】

・とらのあな限定イラストカード

・喜久屋書店限定ペーパー（※一部店舗を除く）

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

電子書店フェア情報

実施期間：2025年12月18日～12月31日

実施書店：コミックシーモア他

電子書店にて、本作【通常版】は無料や割引、【単行本版】は試読増量など、お得なフェアが開催されている。

※施策内容は実施書店により異なります

「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚【通常版】」のページ

スペシャルムービー公開！

紙コミックスの発売を記念し、本日より作品PVが公開。ファンギルド公式YouTubeチャンネルにて視聴することができる。

【【70万DL突破の人気作】呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚 PV【コミックス第一巻発売！】】

(C)Yoshino Migiwa/Tatsuo Waiga/FUNGUILD