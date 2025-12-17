既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題が取り沙汰され、11月27日に退職願が市議会の全会一致で同意され辞職となった、群馬県前橋市の小川晶前市長。辞職に伴う市長選は来年1月5日に告示され12日に投開票が行われるが、ここに来て大きな動きがあった。【写真】生々しい…既婚者部下と小川前市長が利用したとされるホテルの一室「辞職後、小川氏は今後の対応について明言していなかったものの、12月14日に非公開で開かれた