大分県中津市の国道で15日夕方、パトカーに追跡されていた乗用車が別の車と接触事故を起こし、乗っていた2人が現在も逃走しています。 【写真を見る】パトカー追跡の乗用車が接触事故2人が車両放置し逃走警察が行方追う大分・中津市 15日午後6時半ごろ、中津市是則の国道213号でパトカーが不審な運転をしている乗用車を発見しました。職務質問のため赤色灯を回転させ、サイレンを鳴らして停止を求めまし