阪神は15日、大阪市内のホテルで育成を含む新入団7選手の入団会見を開いた。ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は、発表された背番号「9」の真新しいユニホームに身を包み、球団新人初の「打率3割＆2桁本塁打」に狙いを定めた。「9」の“先輩”で入団1年目の2010年にシーズン214安打を放って最多安打タイトルを獲得したマートンばりの広角に打ち分ける打撃で、近未来のクリーンアップ入りへ歩みを進める構え。創設90年を