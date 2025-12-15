ｎｏｔｅ＝急動意。朝方に前日比８３円高の１５３７円まで買われ、その後も売り物をこなし値動きを示している。クリエイターがコンテンツを投稿・販売するＣｔｏＣプラットフォームの運営を主力業務とし、会員登録数は１０５０万人を上回り、公開コンテンツは６４００万件を超えるなど、クリエイタープラットフォームとして国内トップクラス。また、個人向け以外に法人向けプラットフォームでも需