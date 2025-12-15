2026年の超大型新人ボーイズグループとして注目を集めているALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビューに向けて本格的に動き始めた。【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説ALPHA DRIVE ONEは12月15日、公式SNSを通じて、1月12日18時にリリースされる1stミニアルバム『EUPHORIA』のトレーラー「Raw Flame」のティザー映像を公開した。初のデビュートレーラーとなる今回のティザーには、8人のメンバーがそ